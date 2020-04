Het Verenigd Koninkrijk gebruikt al ruim 438 uur aaneengesloten geen energie meer die werd opgewekt door kolencentrales, meldt The Guardian dinsdag. Daarmee is het record van achttien dagen (432 uur) gebroken, dat in juni 2019 werd behaald.

Het is voor het VK de langste periode zonder door kolen opgewekte energie sinds de industriële revolutie. De eerste keer dat de Britten sinds de negentiende eeuw weer even zonder de opbrengst van kolencentrales functioneerden, was drie jaar geleden. Destijds ging het om 24 uur.

Dat dit nieuwe record juist nu wordt gehaald, komt onder meer door de teruglopende energievraag door de lockdown vanwege de coronacrisis. Scholen, horeca en fabrieken zijn gesloten, wat zorgt voor de verminderde vraag.

Daarnaast draagt de toegenomen opbrengst van zonnepanelen bij. Op 20 april werd in het VK nog een record aan zonne-energie omgezet, met een totale opbrengst van 9,6 gigawatt.

