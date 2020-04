De heropening van alle Nederlandse vestigingen van de Zweedse woonwinkelgigant IKEA heeft dinsdag voor lange rijen gezorgd om bij verschillende filialen binnen te komen. Een woordvoerder van het concern zegt tegen NU.nl dat er bij verschillende vestigingen al voor de opening veel mensen stonden te wachten. Na de opening verdwenen de rijen volgens de woordvoerder snel.

De wekenlange sluiting, gecombineerd met de extra tijd om te klussen en de meivakantie, zorgde dinsdagochtend voor lange rijen bij de IKEA. Om de drukte te beheersen werden extra medewerkers ingezet. Ook zijn er op Twitter beelden van dranghekken te zien om de IKEA-gangers in goede banen te leiden.

De drukte leidde volgens de IKEA-woordvoerder niet tot problemen. "Onze klanten houden zich netjes aan de regels", aldus de woordvoerder.

De woonwinkelgigant sloot op 17 maart de deuren vanwege de verspreiding van het coronavirus. Vorige week maakte het concern bekend dinsdag na enkele aanpassingen in de winkels weer open te kunnen.

Er gelden nu tal van maatregelen in de winkels. Zo mag er maar een beperkt aantal klanten, één klant per 30 vierkante meter, naar binnen en niet meer dan twee mensen samen. Ook mag er nog maar één persoon de inspiratieruimtes in, zijn er plexiglasschermen bij de kassa's en klantenservice én er wordt gehandhaafd op het houden van 1,5 meter afstand.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.