Tandarts- en mondhygiënistenpraktijken, botoxklinieken en IKEA-vestigingen zijn weer open, maar kapperszaken nog niet. "Het is ook niet helemaal vergelijkbaar", zegt Gonny Eussen van brancheorganisatie ANKO. "We snappen best dat kiespijn belangrijker is dan uitgroei." Maar ondertussen komt het water een aantal ondernemers in de branche wel tot aan de lippen.

Net als de horeca moest de kappersbranche van overheidswege de deuren sluiten. "De overheidssteun dekt lang niet alle kosten. De huren lopen door en het vakantiegeld komt eraan", aldus Eussen. Volgens haar zijn het niet alleen de kleine kapperszaken die in hun voortbestaan worden bedreigd. "De grotere hebben het ook zwaar, die zitten ook vaak op A-locaties met hoge huren."

Volgens de ANKO buigen de autoriteiten zich nog steeds over de vraag of de door de kappers voorgestelde maatregelen afdoende zijn om weer open te kunnen. "In Zwitserland mag dat al wel en op korte termijn ook in Duitsland en Oostenrijk", weet Eussen. Zowel de klant als de kapper draagt daar een mondkapje, er wordt met handschoenen gewerkt en er gelden zeer strenge hygiënemaatregelen in de rest van de zaak.

"Dat hebben wij ook voorgesteld en er is ook voldoende beschikbaarheid van het soort mondkapjes dat daarbij kan worden gebruikt." De ANKO betwist dat het openstellen van kapperszaken leidt tot extra verplaatsingen van mensenmassa's. "De meeste mensen hebben een kapper in de buurt, we werken op afspraak en het aantal mensen dat tegelijkertijd in de zaak kan zijn, is sowieso beperkt."

Behalve dat de steun van de overheid niet afdoende is, werken kappers volgens Eussen ook gewoon liever voor hun geld. "We hopen dat we heel snel weer open kunnen en met ons veel consumenten, blijkt uit de verschillende onderzoeken."

