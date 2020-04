Olieprijzen zijn dinsdag opnieuw gedaald. Naar verluidt zouden handelaren in Amerikaanse olie weer vrezen de olie niet te kunnen opslaan. Olieproducenten ondervinden ondertussen de gevolgen van de lage prijzen. De winst van BP is gehalveerd.

Dinsdagochtend daalde prijs voor een vat WTI-olie, de benchmark in de VS, met nog eens 13 procent naar 10,93 dollar.

Vorige week crashte de koers van dit product. Op een gegeven moment daalde de prijs zelfs naar min 40 dollar. Handelaren waren bereid om anderen 40 dollar te betalen om maar van de leveringscontracten af te komen.

De vraag naar olie is ingestort door de coronacrisis en analisten en economen merkten op dat crash waarschijnlijk werd verergerd door partijen die helemaal geen plek hadden om de olie op te slaan.

Voor de contracten die nu verhandeld worden, vreest men dat dit opnieuw gebeurt. Er is simpelweg geen vraag naar de olie en ook geen opslagcapaciteit om de overproductie op te slaan.

Olieproducent BP meldt dinsdag dat de winst door de historisch lage olieprijzen is gedaald met 67 procent in het eerste kwartaal. Het concern hield 800 miljoen dollar over in de eerste drie maanden van dit jaar. In dezelfde periode vorig jaar was dit nog 2,4 miljard dollar.

