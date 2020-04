Veel fabrikanten misleiden consumenten door hun product volkoren te noemen, terwijl slechts een deel van het gebruikte meel volkoren is. Dat meldt de Consumentenbond dinsdag. De consumentenorganisatie roept fabrikanten op te stoppen met het gebruiken van volkoren als "lokingrediënt".

De Consumentenbond stelt dat fabrikanten de term volkoren misbruiken om voedselwaren gezonder te laten lijken dan ze daadwerkelijk zijn. "Veel fabrikanten gebruiken volkoren als verkooptruc op ongezonde producten met veel suiker of verzadigd vet. Consumenten denken een gezonde keuze te maken, terwijl er vaak maar een klein deel volkorenmeel in zit", schrijft Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar.

De consumentenorganisatie vond veel voorbeelden van volkoren producten waarbij het percentage volkorenmeel niet direct duidelijk is. Dat gaat tegen de regels van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in. De NVWA schrijft in de Warenwet dat een product alleen "volkoren" zonder verdere toelichting op de verpakking mag hebben staan als er 100 procent volkorenmeel is gebruikt. Als er ook meel wordt gebruikt, moet dat apart vermeld worden op de voorkant.

De Consumentenbond wijst onder meer naar crackers van LU, die 57 procent tarwebloem bevatten en 38 procent volkorenmeel, iets wat niet terug te vinden is op de voorkant van de verpakking. Ook volkorentortilla's van het merk Santa Maria bevatten slechts 24 procent volkorengraan, wat niet op de voorkant staat en alleen terug te vinden is in de ingrediëntenlijst op de achterkant.