Volkswagen is maandag weer begonnen met de productie in de grootste autofabriek van Europa. De productie in het Duitse Wolfsburg was stilgelegd vanwege maatregelen om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

De grootste automaker ter wereld, die ook merken als Audi, Porsche en Bentley bezit, verwacht deze week in Wolfsburg zo'n veertienhonderd auto's te maken. Over twee weken moeten dat er zestienduizend per week zijn, zo'n 40 procent van het normale productieniveau.

"De heropening van Europa's grootste autofabriek na weken van stilstand is een belangrijk teken voor onze werknemers, dealers, leveranciers, de Duitse economie en Europa", zei Volkswagen-bestuurder Andreas Tostmann maandag.

Om de productie weer veilig op te starten, zijn extra hygiënemaatregelen genomen en worden achtduizend Volkswagen-werknemers verzocht om zich thuis alvast om te kleden, om zo drukte in de kleedkamer te voorkomen. Ook zijn er strepen op de werkvloer geplaatst en krijgen de werknemers extra tijd om materialen en gereedschap te ontsmetten.

Volkswagen is niet de enige autofabrikant die de productie weer langzaam oppakt. Ook FiatChrysler hervatte maandag de productie in de Sevel-fabriek in Italië. Nissan en Renault hebben ook plannen om de productie weer op te pikken.

