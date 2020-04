Het aantal Fransen dat werk zoekt, is in maart met 7,1 procent toegenomen, meldt het Franse ministerie van Werkgelegenheid maandag. De toename van 246.100 werkzoekenden is de grootste stijging sinds de start van de metingen in 1996.

In maart zochten bijna drie keer zoveel Fransen naar werk dan in maart 2009, toen het vorige record werd gevestigd. Toen - midden in de kredietcrisis - steeg het aantal werkzoekenden binnen een maand met ruim 77.000.

Volgens het ministerie hebben relatief veel flexwerkers zich in maart als werkeloos geregistreerd. Ook lukt het veel werklozen momenteel minder goed om aan werk te komen, schrijft het ministerie.

De economie van Frankrijk wordt hard geraakt door de maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. Volgens de laatste cijfers hebben inmiddels circa 863.000 Franse bedrijven bijna elf miljoen medewerkers met verlof gestuurd.

