De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing stapt uit de joint venture met de Braziliaanse vliegtuigbouwer Embraer, schrijft Boeing zaterdag in een persbericht.

De Amerikaanse vliegtuigbouwer schrijft dat Embraer niet aan alle voorwaarden heeft voldaan van de joint venture-overeenkomst en kiest er daarom voor om in zijn geheel uit de overeenkomst te stappen, in plaats van door te blijven onderhandelen.

"Het is zeer teleurstellend", schrijft Marc Allen, vicepresident van Boeing en hoofd van het team dat de transitie tussen Embraer en de Amerikaanse vliegtuigmaker moest overzien. “We voerden de afgelopen maanden productieve, maar uiteindelijk niet-succesvolle onderhandelingen. We waren op een punt aanbeland waar doorgang van de onderhandelingen geen zin meer had", aldus Allen. Op welke voorwaarden de onderhandelingen stukliepen, is niet bekend.

De joint venture werd in 2018 aangekondigd. Boeing zou 80 procent van de Braziliaanse vliegtuigbouwer in handen krijgen voor een bedrag van 4,2 miljard dollar (3,88 miljard euro). Hiermee wilde de vliegtuigbouwer de vloot van midden- en grote toestellen aanvullen met kleinere passagierstoestellen van Embraer.