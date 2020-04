De vakbonden FNV en CNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW reageren positief op de miljardensteun voor KLM. Minister Wopke Hoekstra (Financiën) maakte de steun van 2 tot 4 miljard euro aan leningen en garanties vrijdag bekend op een persconferentie. De steun is nodig omdat de luchtvaartmaatschappij door de coronacrisis nog amper vliegt en daardoor in de financiële problemen is gekomen.

"Wij zijn blij en dankbaar voor het steunpakket", zegt woordvoerder Joost van Doesburg van FNV Luchtvaart. "KLM en Schiphol zijn belangrijk voor de Nederlandse economie, dus het is goed dat ze ondersteund worden." Ook werkgeversorganisatie VNO-NCW is tevreden over de steun en noemt een sterk KLM "een basisvoorwaarde voor onze welvaart".

Hoekstra benadrukte bij de persconferentie ook het belang van de luchtvaartmaatschappij en stelde dat KLM in combinatie met Schiphol goed is voor zo'n 114.000 banen. "Je kunt het zien als de eerste dominosteen aan het begin van een lange rij. Als KLM omvalt, dan heeft dat niet alleen gevolgen voor het bedrijf en het personeel, maar voor alle steentjes die erna nog komen", legde de minister uit.

De steun van het kabinet komt niet zonder voorwaarden: geen dividenduitkering aan de aandeelhouders, geen bonussen en geen winstdeling voor het personeel. Ook worden er eisen gesteld aan de winstbestemming, arbeidsvoorwaarden en duurzaamheid. Michel Wallaard, onderhandelaar bij CNV Vakmensen, heeft hier begrip voor. "We snappen dat er van KLM wat wordt teruggevraagd. Het lijkt ons redelijk dat daarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, zoals minister Hoekstra aangaf."

Van Doesburg hoopt daar ook op. "Er zijn ook een heleboel minder sterkte schouders bij KLM die het minimumloon verdienen, zoals platformpersoneel en mensen in de bagagekelder. Zij hebben weinig om in te leveren. Wij hopen dat deze mensen ontzien worden van bijvoorbeeld het schrappen van de winstuitkering."

