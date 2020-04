Start-ups en zogeheten scale-ups kunnen vanaf komende woensdag bij de overheid aankloppen voor de Corona-Overbruggingslening. De regeling is bedoeld om jonge bedrijven die door het coronavirus in zwaar weer zijn beland te ondersteunen. In totaal is er 100 miljoen euro aan leningen beschikbaar gesteld.

De leningen, die zullen worden uitgegeven via de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), variëren tussen de 50.000 en 2 miljoen euro en komen met een vast rentepercentage van 3 procent. Bij bedragen boven de 250.000 euro wordt er 25 procent cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders.

"Voor de toekomst van onze economie en onze maatschappij zijn start-ups en scale-ups van groot belang: zij zorgen voor de inkomsten en banen van morgen én dragen met hun innovatieve producten en diensten bij aan het oplossen van wereldwijde uitdagingen – zoals bijvoorbeeld de coronacrisis", schrijft staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat.