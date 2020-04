De kogel is door de kerk: het kabinet maakt 5 miljard vrij voor maatregelingen om de neerslag van stikstof te verminderen. Dit schrijft Minister Carola Schouten van Landbouw aan de Tweede Kamer.

Het bedrag dat is vrijgemaakt wordt tot 2030 ingezet om maatregelen in te voeren. De minister is van plan om per jaar 300 miljoen te besteden aan het herstel en de versterking van de natuur. Daarnaast wordt per jaar 200 miljoen euro besteed om bedrijven te helpen bij het verminderen van de uitstoot.

Met deze maatregelen wil het kabinet bereiken dat de stikstofneerslag in 2030 in de helft van Natura 2000-gebieden onder de kritische waarde ligt. Nu ligt deze waarde nog boven deze grens en dat zorgt voor een negatief effect op de natuur.

Minister Schouten is ervan overtuigd dat door het vrijgekomen bedrag en de maatregelen die daardoor kunnen worden ingevoerd, er een positief effect ontstaat op de bouw van woningen. Daarnaast benoemt ze ook positieve effecten voor de aanleg van wegen.