Veel winkels maken gebruik van de gelegenheid om de deuren te openen op Koningsdag, aanstaande maandag. "De mensen zijn vrij en juist omdat er geen vrijmarkt is, hebben de winkeliers de ruimte", zegt een woordvoerder van brancheorganisatie INRetail. "Wij verwachten dat veel winkels open zullen zijn."

De bouwmarkten zijn in ieder geval overwegend open, net als de tuincentra, laten woordvoerders van deze sectoren desgevraagd weten. Ook veel grote ketens openen de deuren, maar niet van alle winkels en met beperkte openingstijden. Vaak van 12.00 tot 17.00 uur, zoals ook op koopzondagen. Andere ketens kiezen er juist voor de werknemers deze dag vrij te geven.

Bij Kruidvat zijn zevenhonderd van de bijna duizend winkels open. "De afweging om een winkel te openen is afhankelijk van de lokale omstandigheden", aldus een woordvoerder. Trekpleister, van hetzelfde moederbedrijf, gaat niet open. "Bij Kruidvat komen meer klanten."

Ook ICI Paris behoort tot hetzelfde concern. "Sinds deze week zijn een aantal van onze winkels weer open en vanaf dinsdag zijn alle ICI Paris-winkels weer open, maar op Koningsdag niet." Etos opent circa honderd van de vijfhonderd filialen, terwijl alle winkels van Gall & Gall, ook van AholdDelhaize, juist weer dicht zijn.

Bij Mediamarkt en de HEMA is het overgrote deel van de winkels weer wel open. "Bij ons zijn bijna alle winkels open op Koningsdag", zegt een woordvoerder van Mediamarkt, dat vijftig filialen heeft door het land. Blokker houdt de winkels dan juist weer gesloten.

Een klein aantal supermarkten dat doorgaans wel op maandag open is, is deze maandag juist dicht, signaleert Bob Gross van Openingstijden.nl. "De woonwinkels zijn in meerderheid open, maar sluiten wel eerder dan op een normale doordeweekse dag. Dat geldt voor de meest branches."

Het overgrote deel van de schoenenwinkels is dicht. "Bij de kledingzaken is het half om half."