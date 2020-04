Consumenten die in verband met de coronacrisis tijdelijk de aflossing en rentebetaling op de hypotheek stopzetten, krijgen langer de tijd om die bedragen alsnog te voldoen. Daardoor komt de hypotheekrenteaftrek voor deze groep niet in gevaar.

Dat meldt staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën vrijdag. Consumenten die als gevolg van de coronacrisis in de knel komen en niet in staat zijn om aan hun hypotheekverplichtingen te voldoen, kunnen in overleg met de bank of andere hypotheekverstrekkers een betaalpauze van maximaal zes maanden inlassen.

De bewindsman denkt dat zo'n zestigduizend mensen hier gebruik van zullen maken. Het gaat om hypotheken waarop afgelost moet worden om sowieso in aanmerking te komen voor aftrek. Bij die hypotheken, annuïteiten- of lineaire hypotheken, is het zo dat bij een betalingspauze in 2020 het bedrag uiterlijk in 2021 alsnog betaald moet worden.

"Mensen krijgen nu langer de tijd", zegt een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) die samen met het Verbond van Verzekeraars pleitte voor deze aanpassing. "De gemiste betaling kan worden uitgesmeerd over de hele looptijd van de hypotheek of er kunnen aparte afspraken over worden gemaakt."

Vooralsnog kunnen consumenten tot 30 juni uitstel van betaling regelen bij hun kredietverstrekker. Volgens de NVB hebben zo'n 14.000 mensen hier al gebruik van gemaakt.