In drie weken tijd zijn bij het UWV ruim 109.000 aanvragen ingediend voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Dit maakte UWV vrijdag zelf bekend.

In totaal heeft het UWV meer dan 1,7 miljard euro overgemaakt aan 94.500 werkgevers. Op hun beurt hebben deze werkgevers weer 1,5 miljoen mensen in dienst.

In de eerste week van de NOW-regeling kreeg de instantie al bijna 100.000 aanmeldingen. In de derde week was dit afgezwakt naar twaalfduizend.

Werkgevers hebben onder de huidige omstandigheden nog tot eind mei de mogelijkheid om aan te kloppen bij het UWV voor de NOW-regeling. De verwachting is dan ook dat het aantal aanvragen de komende weken nog flink gaat stijgen.

