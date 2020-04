Bedrijven nemen alvast een voorschot op de anderhalvemetersamenleving. Hoewel er nog veel onduidelijkheid is, staan de eerste draaiboeken om kantoortuinen om te bouwen in de steigers. NU.nl maakte een rondgang langs verschillende grote bedrijven met de vraag over hoe zij omgaan met het nieuwe normaal.

"Al voordat we moesten thuiswerken, hadden we onze gebouwen opgesplitst in verschillende zones. Medewerkers werden per zone ingedeeld," vertelt een woordvoerder van ABN AMRO. "Daarbij had elke zone een eigen in- en uitgang zodat werknemers van verschillende zones niet met elkaar in aanraking kwamen." De bank is nu aan het onderzoeken of deze onderverdeling van de gebouwen in de toekomst kan worden voortgezet.

De digitalisering van het klantcontact neemt ook een vlucht bij de bank. "We beeldbellen meer dan ooit met klanten. We hebben dan ook plannen om hier flink op te gaan innoveren."

Ook bij accountant KMPG is men druk bezig om een draaiboek in elkaar te zetten voor als werknemers weer naar kantoor mogen. "We denken bijvoorbeeld aan speciale loopzones maar ook extra maatregelen op het gebied van hygiene," aldus een woordvoerder.

Daarnaast moeten vergaderzalen omgebouwd worden. "We kijken hierbij ook naar hoe men dat aanpakt in het buitenland. In China zijn ze hier al een stuk verder in," vertelt de woordvoerder aan NU.nl.

6 feet office

Vastgoed- en makelaarsbedrijf Cushman & Wakefield speelt al langer met het concept van een 6 feet office. Begin april lanceerde het bedrijf het concept waarbij 1,82 meter afstand tussen werknemers de norm is. Hierbij wordt gebruikgemaakt van eenrichtingsverkeer, spatschermen en papieren placemats.

Postbezorger PostNL was al eerder genoodzaakt om het concept van 1,5 meter afstand tussen medewerkers van postsorteercentra in te voeren. "Terwijl onze kantoormedewerkers vrijwel allemaal thuiswerken, gaat het werk in de centra gewoon door. Hier maken we gebruik van stickers en ducktape op de vloer om de afstand aan te geven," vertelt een woordvoerder.

Daarnaast maakt het bedrijf veelal gebruik van spatschermen en zijn er hygiënemaatregelen genomen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.