Nadat IKEA vorige week bekendmaakte dat de winkels vanaf dinsdag weer opengaan, is het nu de beurt aan De Bijenkorf. De luxe warenhuizen gaan op woensdag 29 april weer open, zes weken nadat de deuren vanwege het coronavirus werden gesloten.

"We hebben er alles aan gedaan om te zorgen dat iedereen bij De Bijenkorf zo veilig en prettig mogelijk kan winkelen", zegt Machiel Lagerweij, verantwoordelijk voor de Bijenkorf-winkels. "In deze bijzondere periode gaan wij ervan uit dat iedereen de veiligheidsrichtlijnen in acht neemt."

In de zeven winkels geldt de regel dat 1,5 meter afstand moet worden gehouden en er zijn looproutes aangebracht. "Het aantal klanten dat tegelijkertijd in de winkels kan zijn, is beperkt en er zijn plexiglasschermen aangebracht bij de kassa's", aldus het bedrijf. Om toe te zien op naleving van de regels zijn er veiligheidscoördinatoren.

De horeca in de winkels blijft gesloten. De keten adviseert klanten op de website te kijken voor informatie over welke maatregelen gelden. De Bijenkorf vierde op 23 maart het 150-jarig bestaan noodgedwongen met gesloten winkels.

Vorige week maakte woonwarenhuis IKEA bekend dat de winkels dinsdag 28 april weer opengaan. Ook daar gelden allerlei veiligheidsmaatregelen.

Bij ICI Paris zijn alle winkels ook vanaf dinsdag weer open. H&M komt ook een dezer dagen met een datum. Dan zijn bijna alle grote ketens weer open.