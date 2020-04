Werkgevers mogen niet zomaar de lichaamstemperatuur van werknemers of bezoekers opnemen, meldt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Partijen die dat wel doen, riskeren een hoge boete.

"Natuurlijk willen we allemaal zo snel mogelijk weer aan het werk en deze coronacrisis achter ons laten", zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. "We horen dat allerlei organisaties verschillende middelen inzetten om mensen snel te kunnen controleren op koorts. Niet alleen met een thermometer, maar ook met thermische camera's."

"Dat mag niet. Vanuit de privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), is dit een ernstige overtreding. Als dit gebeurt, zullen we als AP handhavend optreden."

Ook als werknemers hier toestemming voor geeft, is dit volgens de AP niet toegestaan. In een arbeidsrelatie is namelijk geen sprake van gelijkwaardigheid. Volgens de AP kan een werknemer zich onder druk gezet voelen en om die reden toestemming geven.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.