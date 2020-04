Omdat veel consumenten nog steeds liever hun boodschappen thuis laten bezorgen - omdat ze dat fijner vinden dan naar de winkel gaan of omdat ze moeten thuisblijven - bezorgt Albert Heijn (AH) tijdelijk ook boodschappen op zon- en feestdagen.

Om de drukte het hoofd te kunnen bieden, heeft AH de afgelopen weken ook zeshonderd extra medewerkers aangetrokken. Zij verzamelen de boodschappen in de vijf centra, pakken ze in en bezorgen ze.

Om de capaciteit verder te vergroten, worden de boodschappen ook op Koningsdag en Bevrijdingsdag - officiële vrije dagen - en vanaf 3 mei ook tijdelijk op zondag bezorgd.

Volgens AH bestellen klanten ook meer in één keer. "Er wordt in deze periode meer thuis gebakken en gekookt. Dat is te zien in de stijging van de verkoop van onder andere bakmeel en pannenkoekenmeel." Ook fruit doet het goed.

Sinds de maatregelen en waarschuwingen vanuit de overheid om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, worden meer boodschappen online besteld. Dat geldt ook voor andere spullen die normaal gesproken in fysieke winkels worden gekocht. Daardoor is het ook erg druk bij PostNL. Dit bedrijf heeft eveneens de capaciteit uitgebreid.

