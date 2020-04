De olieprijzen hebben weer een stijgende trend gevonden nadat de oliemarkt begin deze week een crash doormaakte. Toch blijft de koers voor een van de meest impactvolle grondstoffen ter wereld op historisch laag niveau.

Voor een vat Brentolie, de benchmark in Noord-Europa, werd 21,57 dollar (ongeveer 20 euro) betaald. Dit is 6 procent meer dan woensdag.

Maandag werden historische prijzen op de oliemarkt genoteerd nadat de koers voor een vat WTI-olie, de benchmarkt in de Verenigde Staten, daalde naar min 40 dollar. Handelaren in de termijncontracten wilden anderen 40 dollar betalen om de contracten over te nemen.

Volgens analisten en economen kon deze situatie onder meer ontstaan doordat die handelaren waarschijnlijk geen plek konden vinden om de olie op te slaan. Door de lage olieprijs slaan veel partijen de olie op en is opslagruimte schaars geworden.