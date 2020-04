Het aantal miljoenenwoningen in Nederland is in 2019 met 21 procent gestegen van 54.000 naar 65.000, blijkt vrijdag uit de jaarlijkse rapportage van Calcasa. In die categorie vallen steeds meer doorsneewoningen.

Het aantal huizen dat meer 1 miljoen euro waard is, nam vorig jaar toe doordat de huizenprijs met 7 procent steeg.

Het grootste deel van de elfduizend extra miljoenenwoningen zijn bestaande woningen, maar een klein deel is nieuwbouw. Volgens Calcasa, naar eigen zeggen een onafhankelijk technologiebedrijf dat vastgoed waardeert en analyseert, komen er steeds meer 'doorsneemiljoenenwoningen' bij. Geen luxe villa's, maar rijtjeshuizen die na 1945 zijn gebouwd en maximaal 200 vierkante meter aan woonoppervlak hebben.

Deze huizen staan in een goede buurt in Amsterdam of directe omgeving. Als voorbeeld noemt Calcasa de Henriëtte Bosmansstraat in Amsterdam, waar 84 procent van de woningen meer dan 1 miljoen euro waard is.