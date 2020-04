De Amerikaanse farmaceut Gilead Sciences ontkent dat een behandeling van coronapatiënten in China met het middel remdesivir is mislukt. Het aandeel van Gilead Sciences kelderde donderdag 4,3 procent naar aanleiding van de eerste resultaten uit China. Volgens de farmaceut zijn de resultaten teleurstellend omdat de behandeling vroegtijdig werd stilgelegd.

Vorige week schoot het aandeel juist omhoog. Volgens de medische vakwebsite STAT bleek remdesivir succesvol tijdens een test onder 113 patiënten met het COVID-19-virus in het ziekenhuis van de universiteit van Chicago. Na de behandeling konden patiënten binnen een week allemaal naar huis. Wel overleden er twee patiënten.

Het relatieve succes zorgde voor een grote interesse in het middel, omdat er nog geen goedgekeurde behandelingen of preventieve vaccinaties voor het virus zijn.

Een test met het middel in China wist de gezondheid van de patiënten niet te verbeteren. 13.9 procent van de deelnemers die remdesivir kregen overleden.

Behandelingen stilgelegd door te laag aantal deelnemers

Gilead zegt in een verklaring dat wereldgezondheidsorganisatie WHO de studie niet kan gebruiken om conclusies te trekken die statisch gezien iets zeggen, omdat de studie in China voortijdig werd stilgelegd vanwege een te laag aantal deelnames.

Volgens de farmaceut laten de testen over het algemeen juist wel positieve resultaten zien, vooral wanneer patiënten vroegtijdig worden behandeld omdat het virus zich dan nog niet heeft verspreid in het bloed.

Gilead Sciences verwacht later deze maand de resultaten van een test onder vierhonderd patiënten die met ernstige symptomen in het ziekenhuis zijn opgenomen.