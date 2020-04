Acht Amerikaanse miljardairs hebben hun fortuin sinds begin dit jaar met meer dan 1 miljard dollar zien toenemen. Onder hen Jeff Bezos, de oprichter en CEO van Amazon en Elon Musk, zijn evenknie bij Tesla. Bij Bezos zou het zelfs gaan om een vermogensgroei van 25 miljard dollar tussen 1 januari en 15 april.

Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerd rapport van het Institute for Policy Studies (IPS). Onder de miljardairs die hun vermogen zagen toenemen ondanks de coronacrisis, zijn volgens het Amerikaanse instituut onder anderen ook Zoom-oprichter Eric Yuan en Steve Ballmer van Microsoft.

Elon Musk heeft een belang van 18,5 procent in het bedrijf dat hij oprichtte. De Tesla-aandelen zijn dit jaar fors in waarde toegenomen, met 73 procent, na berichten over een recordaantal leveringen en goede vooruitzichten.

Jeff Bezos houdt een belang van 15,1 procent in de Amerikaanse webgigant Amazon. De aandelen van Amazon zijn zo'n 30 procent meer waard geworden aangezien de online bestellingen alleen maar toenemen.