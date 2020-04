Je hebt vanaf vandaag nog een week de tijd om je belastingaangifte in te vullen. Daarom organiseren we tussen 12.00 en 13.30 uur een vragenuurtje op reactieplatform NUjij waar jij vragen kan stellen aan experts van de Belastingdienst en FNV.

De Belastingdienst vult veel gegevens van te voren in, maar toch blijft de aangifte ieder jaar voor veel mensen ingewikkeld. Daarom kan jij de vragen die je hebt live stellen aan twee experts:

Bernard: Fiscaal expert bij de Belastingdienst

Tamara: Fiscaal expert bij de FNV

Heb jij inhoudelijke vragen over je aangifte van dit jaar, dan beantwoorden zij die graag op ons reactieplatform NUjij.

Stel al je vragen

Het concept van de vragensessie is simpel: jij stelt je vraag onder dit artikel en de experts geven vanaf 12.00 uur anderhalf uur lang antwoord op de beste en meest gestelde vragen.

De vragen die beantwoord worden zullen onder het artikel verschijnen. De andere vragen publiceren we niet, om het overzichtelijk te houden. Reacties op antwoorden zullen alleen getoond worden als ze iets toevoegen.

Waarom de Belastingdienst en FNV?

De Belastingdienst heeft ieder jaar een aangiftecampagne om ervoor te zorgen dat mensen op tijd hun belastingaangifte invullen. Bernard is een expert op het gebied van de inkomstenbelasting en weet alles over het goed invullen van de aangifte.

De FNV heeft zijn eigen belastingadviesbureau. Tamara is fiscaal medewerker en kan tips over de belastingaangifte geven. We hebben voor twee experts van verschillende organisaties gekozen om zo veel mogelijk verschillende vragen te kunnen beantwoorden.