Ben Smith, topman van luchtvaartmaatschappij Air France-KLM, ziet af van een bonus over dit jaar en levert 25 procent van zijn vaste salaris in, meldt hij in een verklaring. Rond Air France-KLM was de afgelopen dagen ophef ontstaan omdat Smith een bonus zou krijgen.

Smith verwijst naar uitspraken die hij eerder maakte op 16 maart om zijn beloning met een kwart te verlagen. "In de context van de moeilijke periode die de Air France-KLM Groep doormaakt, omvat deze reductie duidelijk ook mijn variabele compensatie voor het financiële jaar 2020."

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) verklaarde al dat de bonus van tafel moest om de weg vrij te maken voor noodsteun van de Nederlandse overheid voor Air France-KLM.

Air France-KLM lijdt net zoals de hele luchtvaartsector onder de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan. Naar verwachting zullen de Franse en Nederlandse overheid daarom het concern steunen met een noodpakket ter waarde van 10 miljard euro.

Ook Pieter Elbers, CEO van dochterbedrijf KLM, levert 20 procent van zijn salaris in. "De impact van COVID-19 op KLM is ongekend groot", zegt Elbers in een persbericht.

"Niemand heeft de crisis waarin we nu zitten kunnen voorzien en de ontwikkelingen hebben zich afgelopen weken in snel tempo opgevolgd. Inmiddels is duidelijk dat de gevolgen van COVID niet alleen groot zijn, maar ook langer zullen duren."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.