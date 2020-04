Nadat de tandartsen en mondhygiënisten al toestemming kregen om het werk weer te hervatten, mogen vanaf dinsdag ook de cosmetische artsen weer aan de slag met botox en fillers. "De cosmetische geneeskunde is voor je uiterlijk, maar het is wel medische zorg", zegt Catharina Meijer, voorzitter van Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) donderdag tegen NU.nl.

Bij de vereniging zijn ruim 220 cosmetisch artsen aangesloten. "Buiten de vereniging zijn nog zo'n 75 cosmetisch artsen werkzaam in de sector en medisch specialisten zoals dermatologen, plastisch chirurgen en kaakchirurgen", aldus Meijer.

Volgens de voorzitter van de branchevereniging is de beroepsgroep niet te vergelijken met bijvoorbeeld de kappers, die nog geen groen licht hebben gekregen om het werk weer te hervatten. "Wij vallen formeel onder de medische zorg en daarmee ook onder de uitzondering onder de contactberoepen."

De cosmetisch artsen hebben volgens Meijer tijdens de opleiding geleerd om te gaan met beschermingsmiddelen en kunnen de risico's op besmetting beter inschatten. "En daarnaar handelen."

De branche zal nu niet snel reclame gaan maken om mensen aan de fillers of botox te krijgen, zegt de voorzitter van de NVCG. "Er is altijd eerst een consult en we voeren alleen behandelingen uit die voor de klant echt belangrijk zijn."

