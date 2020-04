In de afgelopen vijf weken hebben 26 miljoen Amerikanen een werkloosheidsuitkering aangevraagd, meldt het Amerikaanse ministerie van Arbeid donderdag. Vorige week kwamen er 4,4 miljoen aanvragen voor een werkloosheidsuitkering binnen.

Economen gingen in een enquête van persbureau Reuters gemiddeld uit van 4,5 miljoen aanvragen. De werkloosheidsaanvragen zijn de actueelste cijfers die een indicatie geven van de stand van de economie.

Alle werkgelegenheid die sinds de financiële crisis is gecreëerd is in de laatste vijf weken verdwenen door het coronavirus. Economen en analisten zien de toekomst voorlopig niet rooskleurig in.

In sommige Amerikanen staten denkt men aan verder openen van de economie, maar het grootste deel van het openbare leven ligt nog stil. "Wanneer de economie weer zal heropenen, zullen de aanvragen lager worden. Maar laten we eerlijk zijn: niet iedereen krijgt zijn baan terug", zegt een econoom.

