Duitsland moeten rekening houden met een grotere bijdrage aan de Europese begroting, meldt bondskanselier Angela Merkel donderdag. Op die manier kan het economisch herstel in de eurozone de komende twee jaar bespoedigd worden.

Merkel deed haar uitspraak in aanloop naar de EU-top van donderdag waarbij de Europese aanpak van de coronacrisis besproken wordt. Volgens voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie moet de Europese begroting "het moederschip" van het herstel worden. Merkel lijkt zich daar bij aan te sluiten.

"Het overleg van vandaag gaat weliswaar niet over het gladstrijken van de plooien, maar één ding is wel duidelijk: uit solidariteit moeten we bereid zijn - al is het maar voor even - om een andere, veel grotere bijdrage aan de Europese begroting te leveren", aldus Merkel.

Merkels opvatting staat in schril contrast met die van premier Mark Rutte, die herhaaldelijk heeft gehamerd op een afdracht van maximaal 1 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Volgens Von der Leyen is binnen de EU inmiddels 3 biljoen euro verzameld voor steunmaatregelen. Om het economisch herstel aan te slingeren, is volgens bronnen nog eens 2 biljoen euro nodig.

