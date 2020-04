Unlilever heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een omzet van 12,4 miljard euro behaald, maakt de multinational donderdag bekend. Dat komt neer op een toename van 0,2 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

De verkoop bij Unilever nam in het eerste kwartaal eveneens met 0,2 procent toe. Vooral producten in de categorie persoonlijke verzorging waren vanwege de uitbraak van het coronavirus in trek.

Voeding en dranken, ijsjes in het bijzonder, deden het daarentegen een stuk minder, waardoor de totale verkoop ongeveer op hetzelfde niveau bleef.

Doordat er nog weinig te zeggen valt over de duur van de pandemie en welke maatregelen de verschillende landen op welk moment zullen treffen, kan Unilever de impact van het coronavirus op de activiteiten nog niet inschatten. Het bedrijf laat donderdag daarom weten zijn verwachtingen voor dit jaar in te trekken.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.