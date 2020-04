De bonus van Air France-KLM-topman Ben Smith wordt hoger als hij erin slaagt financiële steun binnen te halen, meldt NRC op basis van een document dat het luchtvaartbedrijf dinsdag heeft gepubliceerd.

Het moederbedrijf van KLM publiceerde dinsdag het 372 pagina's tellende 'Universal Registration Document 2019'. Daaruit blijkt dat het variabele deel van Smiths salaris vanwege de coronacrisis deels zal afhangen van de financiële steun die hij weet te werven.

Als gevolg van de coronamaatregelen staat een groot deel van de vliegtuigen wereldwijd noodgedwongen aan de grond. Air France-KLM wordt daarom hard geraakt door de crisis. Mogelijk ligt er bijna een pakket van 10 miljard euro aan staatsteun van Frankrijk en Nederland op tafel, in de vorm van door de twee landen gegarandeerde bankleningen.

Vanwege de "uitzonderlijke aard" van de coronacrisis heeft de raad van commissarissen de doelen die Smith moet behalen voor zijn bonus veranderd. Een van zijn opdrachten is het "verkrijgen van steun en financiering". Het is niet duidelijk of dit alleen private financiering betreft of ook staatssteun, schrijft NRC. Air France-KLM kon vragen van de krant hierover woensdag niet beantwoorden.

Air France-KLM ligt vanwege de staatssteun meer dan ooit onder een vergrootglas. In de politiek gaan meerdere stemmen op om harde voorwaarden te stellen aan de staatssteun aan Air France-KLM.

Vorig week werd bekend dat KLM-topman Pieter Elbers afziet van een hogere bonus, nadat duidelijk werd dat het bedrijf van plan was om tijdens de coronacrisis zijn bonusplafond te verruimen. Ook kwam er kritiek nadat bleek dat honderden KLM-piloten mogelijk structureel belasting ontwijken.