Oliehandelaren speuren de wereld af naar schepen, treinwagons, grotten en pijpleidingen om olie en olieproducten op te slaan nu de vraag enorm is gekelderd, maar het aanbod niet in dezelfde mate is teruggebracht. De conventionele opslag op het land zit aan het plafond.

Op zee drijven inmiddels al 130 miljoen vaten aan olie aan boord van tankers. Behalve ruwe olie zijn de afgelopen dagen ook minstens 30 miljoen vaten aan kerosine, diesel en benzine opgeslagen op schepen op zee, omdat ook voor de bewerkte olieproducten de opslag op het land vol is bij gebrek aan vraag door de coronacrisis.

De vraag naar olie en brandstoffen is met circa een derde gedaald sinds overheden massaal lockdowns hebben afgekondigd, waardoor vliegtuigen aan de grond staan en auto's veel minder rijden. De olie exporterende landen hebben inmiddels wel afspraken gemaakt over het terugbrengen van de productie, maar dat gebeurt met slechts 10 procent en gaat pas in mei in.

Niemand weet precies hoeveel olie wereldwijd op land opgeslagen kan worden, maar naar het zich laat aanzien zit die capaciteit aan zijn limiet aangezien handelaren nu al veel opslaan op schepen. Dat is duurder.

In de VS is de olievoorraad opgelopen tot bijna 519 miljoen vaten, bijna een record. In het land wordt nu al olie opgeslagen in treinwagons en lege pijpleidingen. In Europa wordt onder andere gebruikgemaakt van lege zoutgrotten in Scandinavië.