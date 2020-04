De vrijmarkt op Koningsdag is vanouds een mooi moment om makkelijk van je oude spullen af te komen, maar door het coronavirus kan de grabbelton niet van zolder en klinkt er geen "alles voor 1 euro" door de straten. Niet getreurd: er worden digitale vrijmarkten georganiseerd.

De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) sprak in eerste instantie van een centrale digitale vrijmarkt. Dat initiatief is echter niet van de grond gekomen, aldus de bond. De organisatie focust zich op het organiseren van een online Koningsdag.

Tot nu toe zijn er nog geen losse initiatieven van Oranjeverenigingen voor digitale kleedjesmarkten bekend bij de KBOV. Volgens de woordvoerder zal het bij de Oranjeverenigingen vooral blijven bij het uitdelen van bloemetjes, creatieve acties en wedstrijden.

Waar kun je wél digitaal snuffelen en spullen verkopen? Tot nu toe zijn de volgende initiatieven bekend:

VrijMarktplaats

Marktplaats introduceert de VrijMarktplaats. Hier kunnen digitale kleedjes worden neergelegd en andere kleedjes bekeken worden. Het idee is dat iedereen één advertentie met een foto van alle spullen maakt, zodat het net een echt kleedje lijkt.

De KiKa Vrijmarkt

Marktplaats werkt daarnaast samen met stichting KiKa en RTL op de KiKa Vrijmarkt. De drie partners stimuleren verkopers om een deel van de opbrengst van de kleedjes aan KiKa te schenken. Daarnaast kunnen deelnemers RTL mailen als ze bijzondere en leuke spullen met een verhaal hebben. Zij maken dan kans om in een tv-programma te komen dat op 27 april uitgezonden wordt.

De Digitale Kleedjesmarkt

Het burenplatform Nextdoor heeft voor alle 355 gemeenten in Nederland een digitale groep aangemaakt, maakt het bedrijf donderdag bekend. "Zo kan er per gemeente centraal een digitale kleedjesmarkten plaatsvinden", vertelt Michel Visser van Nextdoor. "Iedereen kan zich donderdag in de loop van de dag aanmelden, de echte verkoop start op Koningsdag om 7.00 uur."

Om aan deze kleedjesmarkt mee te kunnen doen, moet een account bij Nextdoor worden aangemaakt. Het bedrijf kwam vorig jaar in opspraak vanwege problemen met de privacy van leden, maar zegt aan verbetering te werken.

Online kraampje

Op een website voor webwinkels kun je tijdelijk gratis een kraam met plaats voor vijftig spullen aanmaken. De organisatie gaat alle deelnemende kramen per provincie op een rij zetten.