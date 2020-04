Een overeenkomst waarbij de Franse en Nederlandse staat garant staan voor een miljardenlening aan Air France-KLM is nabij. Het zou gaan om een lening ter grootte van 10 miljard euro.

Een woordvoerder van het moederbedrijf van Air France en KLM kan woensdag niet bevestigen of er bijna overeenstemming is. "We zijn in gesprek met zowel de Nederlandse als de Franse overheid."

Eerder was sprake van een door de overheden gegarandeerde lening aan het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern van 6 miljard euro. Het bedrag zou nu hoger zijn geworden omdat Frankrijk zich bereid heeft getoond garant te staan voor 90 procent van het bedrag dat naar Air France gaat, eerder was dat 70 procent.

Alle luchtvaartmaatschappijen worden hard geraakt door de coronacrisis. Als gevolg van de maatregelen die zijn genomen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, staat een groot deel van de vliegtuigen wereldwijd noodgedwongen aan de grond.

KLM doet ook een beroep op de loonkostenregeling van de Nederlandse overheid, waarbij tot 90 procent van de loonkosten worden vergoed. Vorige week werd bekend dat KLM-topman Pieter Elbers afziet van het maken van afspraken over een hogere bonus in de toekomst, met het oog op het krijgen van staatssteun.

"Dit geeft de KLM de gelegenheid om het toekomstige KLM- beloningsbeleid te stroomlijnen met de voorwaarden die door de Nederlandse staat zullen worden gesteld aan de mogelijke steunmaatregelen", liet de maatschappij toen weten.