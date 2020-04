Er is steun nodig voor ondernemers in de watersport en recreatie. Dat stelt ondernemersorganisatie HISWA-RECRON woensdag. Volgens de organisatie lopen veel bedrijven inkomsten mis nu de coronamaatregelen tot en met 20 mei verlengd zijn.

HISWA-RECRON gaat in een eerste prognose uit van een schadepost van 1 miljard euro voor de komende periode. Hierdoor staan bijna twintigduizend banen op de tocht.

"We doen een dringend beroep op het Rijk om gehoor te geven aan ons verzoek om een noodfonds in het leven te roepen", aldus Geert Dijks, directeur van HISWA-RECRON.

In overleg met de veiligheidsregio's hoopt de organisatie een verruiming van openstelling voor elkaar te krijgen. "Veel vakantieparken en jachthavens bieden meer oppervlakte per persoon dan in een gemiddelde woonwijk. Bovendien liggen ze in dunbevolkte natuurgebieden. Ook het varen met een eigen boot of huurboot kan prima worden geregeld", zegt Dijks.

Vorige week heeft HISWA-RECRON daartoe al een aantal openingsprotocollen bij het kabinet aangeleverd. "Onze Intelligente Weg Terug-protocollen laten zien dat we op veel locaties prima de anderhalvemeternorm kunnen handhaven", stelt Dijks. Hij zegt teleurgesteld te zijn dat hier vooralsnog niets mee wordt gedaan.

