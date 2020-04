Door een bovengemiddeld aantal zonuren in maart hebben zonnepanelen in het eerste kwartaal meer opgeleverd voor eigenaren. Dat maakte energiemaatschappij Essent woensdag bekend.

Het aantal zonuren in maart kwam uit op 186, fors meer dan het gemiddelde van 138 uur. De opbrengst door zonnepanelen werd verder vergroot door een combinatie van laagstaande zon en een heldere hemel vanwege de afname van het vliegverkeer.

Essent heeft berekend dat dit voor eigenaren van zonnepanelen in het eerste kwartaal tot 11 euro aan extra inkomsten heeft geleid. Bezitters verdienden volgens de energiemaatschappij op basis van een teruglevertarief van 23 eurocent per kWh in de afgelopen periode in totaal 79 euro aan hun panelen.

Alleen in het eerste kwartaal van 2014, een jaar waarin de maand maart volgens het KNMI met 204 zonuren eveneens "zeer zonnig" was, werd er door eigenaren van zonnepanelen meer verdiend.