De online betaaldienst iDEAL heeft deze week de drie miljardste betaling verwerkt, schrijft het bedrijf woensdag. Door de coronacrisis is het aantal transacties in maart omhoog geschoten, waardoor de mijlpaal volgens iDEAL eerder dan verwacht is bereikt.

iDEAL schrijft dat het aantal betalingen, mede door een boost van de coronacrisis, in maart 24 procent hoger lag dan vorig jaar. Dat kwam neer op zo'n twee miljoen betalingen per dag.

Door de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen om het virus in te dammen, ziet iDEAL het aantal betalingen in het toerisme, voor zaken als hotels en vluchten, flink terugvallen.

Daartegenover staat een grote stijging op het gebied van online vermaak, zoals gamen en streamingdiensten, én een groei van het aantal transacties voor boodschappen en bezorgmaaltijden.

