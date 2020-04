Heineken heeft in het eerste kwartaal van dit jaar vanwege de coronacrisis 2,1 procent minder bier verkocht, meldt de brouwer woensdag. Vooral in maart, toen in veel landen horecagelegenheden werden gesloten, werden de verkopen geraakt.

In totaal verkocht Heineken in de eerste drie maanden van dit jaar 51,6 miljoen hectoliter aan bier, een daling van 2,1 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het effect was vooral zichtbaar in maart, toen de verkoop met 14 procent afnam.

De winst daalde van 299 miljoen euro in de eerste drie maanden van 2019 naar 94 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2020. Het concern betaalt het dividend over 2019 nog gewoon uit, maar zal geen dividend betalen over de eerste helft van dit jaar.

Vanwege de problemen worden dit jaar geen bonussen uitgekeerd en worden de salarissen van het bestuur met 20 procent verlaagd.

Verkoop nam het meest af in Europa

In vrijwel alle gebieden waar Heineken actief is, hebben overheden maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. In de cijfers is dit ook terug te zien. In Europa daalde de verkoop het meest, namelijk een daling van 15,3 procent. In Azië was de daling het kleinst (-10,6 procent).

Het concern verwacht dat de coronacrisis in het tweede kwartaal een grotere impact zal hebben. Ook als de lockdowns in veel landen dan zijn opgeheven, verwacht Heineken nog nadelige gevolgen van het coronavirus te zullen ondervinden. De crisis zal naar verwachting ook op de langere termijn impact op de economie hebben.

