Ziekenhuizen en universitair medische centra (umc's) kunnen vanaf 1 mei een voorschot aanvragen, om zo aan hun betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Dat maakt Zorgverzekeraars Nederland woensdag per brief bekend.

De instellingen kunnen een voorschot van maximaal 100 procent van de te verwachten omzet aanvragen. Op die manier worden ziekenhuizen en umc's in staat gesteld de salarissen van medisch personeel uit te betalen. Vanwege de extra kosten voor het verlenen van zorg aan coronapatiënten en het mislopen van inkomsten door uitval van planbare zorg was de financiële nood hoog.

"De bodem van de financiële buffers kwam snel in zicht. Als er nu niks was besloten, dreigden veel ziekenhuizen de salarissen niet meer te kunnen betalen. Het is mooi dat dit zo kan", aldus Ad Melkert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

Welk bedrag er met de voorschotregeling gemoeid is, is niet bekendgemaakt. Het AD spreekt over "een miljardendeal".

