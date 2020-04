Het consumentenvertrouwen in Nederland is in april gedaald van -2 naar -22. Dit is de grootste terugval ooit, zo maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag bekend.

Het vertrouwen van de consument heeft ondanks de uitbraak van het coronavirus echter nog geen nieuw dieptepunt bereikt. Dat staat nog altijd op -41 en dateert van maart 2013. Wel is de stand met -22 lager dan het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (-5).

Ook het oordeel over de economie in de komende twaalf maanden is negatiever geworden. Deze indicator zag het CBS dalen van -8 in maart naar -31 in april. Mede als gevolg daarvan vertoonde de koopbereidheid onder consumenten de grootste terugval ooit. Deze indicator stond in maart op 2 en staat nu op -17.

Hoewel consumenten vooralsnog positief zijn over hun eigen financiële situatie, verwachten ze dat die de komende twaalf maanden zal verslechteren. Zo denkt 85 procent van de ondervraagden dat de werkloosheid in Nederland het komende jaar zal toenemen.