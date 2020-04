Nog nooit eerder noteerde Netflix zo veel nieuwe abonnees binnen een kwartaal. In de eerste drie maanden van 2020 kreeg de streamingsdienst 15,8 miljoen nieuwe abonnees, maakt Netflix woensdag bekend. De stijging is te wijten aan de grote hoeveelheid mensen die door de coronamaatregelen thuis moeten blijven.

De verwachting was dat Netflix in de eerste drie maanden van dit jaar 7 miljoen nieuwe abonnees bij kon schrijven, dat aantal is verdubbeld. In totaal heeft Netflix nu 182,9 miljoen abonnees.

Een soortgelijke groei verwacht Netflix niet voor de komende kwartalen. Sterker nog, de streamingsdienst verwacht in de periode juli tot december minder nieuwe abonnees ten opzichte van een jaar ervoor. Dat komt doordat het aantal nieuwe abonnees naar verwachting afneemt naarmate de lockdownmaatregelen in verschillende landen worden versoepeld of zelfs opgeheven.

Daarnaast hebben veel mensen die in het tweede gedeelte van dit jaar een abonnement zouden nemen, dat door de coronamaatregelen eerder gedaan, zegt Netflix in een bericht aan de aandeelhouders.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.