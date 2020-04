De horecabranche is teleurgesteld over de verlenging van de coronamaatregelen in Nederland. Dirk Beljaarts, algemeen directeur van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zegt tegen NU.nl zelfs "boos" te zijn. Dinsdag maakte premier Mark Rutte op een persconferentie bekend dat de de deuren van eet- en drinkgelegenheden nog zeker drie weken langer gesloten blijven, tot ten minste 20 mei.

Beljaarts is niet te spreken over het gebrek aan duidelijkheid bij de persconferentie. "Ik denk dat de hele Nederlandse horecabranche voor de tv zat met de vraag of er extra financiële maatregelen genomen zouden worden, maar de economische schade is helemaal niet aan bod gekomen", aldus de KHN-directeur.

De branche snakt naar een verlichting van de maatregelen, omdat het al sinds 15 maart niet meer mogelijk is om bij een restaurant te eten of een biertje te drinken bij een café op de hoek. Alleen afhalen en bezorgen is nog mogelijk, maar die opties zijn niet voor alle eet- en drinkgelegenheden haalbaar. "Sommige mensen hebben hun levenswerk gewoon zien afbranden", zegt Beljaarts.

Om de schade op te vangen wil Beljaarts dat er aan de NOW-regeling gesleuteld wordt, omdat de lonen volgens hem nu nog niet op het beloofde niveau van 90 procent worden uitgekeerd. Daarnaast is er volgens de KHN-directeur ook een tweede steunpakket nodig om de horecabranche te redden. Hij benadrukt echter dat horecaondernemers bovenal op één ding zitten te wachten: duidelijkheid.

Rutte: 'Protocol opstellen helpt, maar betekent niet dat de sector weer open kan'

De branche had gehoopt op een verlichting van de maatregelen, omdat er een "concreet protocol" was gepresenteerd aan het ministerie van Economische Zaken. Hierin is volgens de KHN-directeur onderstreept dat horecaondernemers een goede invulling kunnen geven aan de coronamaatregelen, waaronder de 1,5 meter afstand die gehouden moet worden.

Rutte benadrukte bij de persconferentie echter dat het niet zo eenvoudig is voor een branche als de horeca om simpelweg plannen te hebben en daarvoor een verlichting van de maatregelen terug te krijgen.

"Het helpt dat horecabedrijven, of het nou een terras of een bioscoop is, meedenken hoe ze zich zelf kunnen houden aan de anderhalvemetermaatregel. Maar dat zij zelf een protocol hebben, betekent niet dat de hele sector weer open kan. Daarvoor spelen er nog te veel andere zaken en is het risico te groot.", aldus Rutte. Met de andere zaken doelt de premier onder meer op de druk op de zorg.

