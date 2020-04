De kappersbranche is erg teleurgesteld dat de coronamaatregelen van het kabinet voorlopig niet worden versoepeld voor kapperszaken en andere contactberoepen. Branchevereniging ANKO vreest bij veel langer uitblijven van versoepeling voor zwartwerkende kappers, onder druk van klanten die dringend een knipbeurt nodig hebben.

De afgelopen tijd heeft de branche net als veel andere sectoren gewerkt om een coronaprotocol op te stellen. Er is bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) echter nog onzekerheid over welke middelen nodig zijn om personeel in contactberoepen veilig te kunnen laten werken.

"Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat wij veilig open kunnen, maar deze discussie loopt nu al drie weken", aldus Gonny Eussen van de ANKO. In andere landen, zoals Denemarken, Oostenrijk en Duitsland zijn wel al plannen om kapperszaken weer te openen of zijn ze inmiddels alweer geopend.

Praat mee op NUjij Ben jij kapper? Laat dan op ons reactieplatform NUjij weten hoe jij aankijkt tegen het besluit om kapperszaken voorlopig niet te openen en vertel welke gevolgen dit voor jou en/of je bedrijf heeft.

'Zijn bang dat het een zwartwerkbrache wordt'

Volgens de brancheorganisatie ondervinden veel kappers ook druk van klanten, die dringend een knipbeurt nodig hebben. Veel kappers zijn kleine ondernemers of zelfstandigen, die weinig reserves hebben en met acute financiële problemen zitten. Er wordt daarom gevreesd dat meer kappers illegaal gaan knippen. "We zijn bang dat het een zwartwerkbranche wordt. Wij reguleren liever", zegt Eussen.

Volgens werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland beginnen de frustraties bij ondernemers inmiddels hoog op te lopen; ze vinden dat er onvoldoende erkenning is van de schrijnende economische problemen waarin ze zijn geraakt. "20 mei voelt voor veel ondernemers nog als lichtjaren ver weg."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.