Bierbrouwer AB InBev, bekend van merken als Jupiler, Hertog Jan en Leffe, wil zo'n zevenhonderd Nederlandse horecaondernemers die een pand bij de brouwer huren, steunen met huurkortingen van 67 procent in april en mei. Dat schrijft de grootste bierbrouwer ter wereld dinsdag op de eigen website.

AB InBev wil dat horecaondernemers, vastgoedeigenaren en de bierbrouwer zelf ieder een derde van de huursom op zich nemen. De medewerking van vastgoedeigenaren is nodig, omdat de bierbrouwer zelf geen panden in bezit heeft, maar deze huurt om ze vervolgens zelf weer te verhuren aan horecaondernemers.

Volgens de bierbrouwer hebben al veel vastgoedeigenaren ja gezegd tegen het voorstel en roept AB InBev vastgoedeigenaren die nog niets hebben laten weten op ook akkoord te gaan.

Met de huurkortingen wil de grootste bierbrouwer ter wereld de horeca wat lucht verschaffen. De branche verkeert in diepe economische problemen, omdat eet- en drinkgelegenheden door de coronacrisis tijdelijk zijn gesloten.

"De huurkortingen zijn de volgende stap die we nemen om de horeca te steunen tijdens de sluitingsperiode", schrijft Mark Hanssen, horecadirecteur bij AB InBev. "Ook werken we samen met tal van ketenpartners in de horeca aan plannen om de horeca op verantwoorde wijze weer open te laten gaan. Want alleen zo kan de horeca na de crisis weer gaan floreren", aldus Hanssen.