De hotelbranche heeft het zwaar te verduren met wegblijvende gasten door de coronamaatregelen. Ontbijtbuffetten zijn gesloten, net als de hotelrestaurants. Twee maanden horecasluiting zou een jaaromzetkrimp van 50 procent betekenen, raamde Koninklijke Horeca Nederland (KHN) eerder voor alle horeca. Wat doen hotels om het hoofd boven water te houden?

Waar veel hotels tot en met 28 april dicht zijn, proberen andere in de tussentijd toch gasten te ontvangen. Soms op originele manieren. "Enkele hotels hebben hun deuren geopend voor bijvoorbeeld opvang van patiënten, zorgpersoneel of asielzoekers", vertelt KHN-woordvoerder Vivian van der Wielen.

"In zijn algemeenheid zie je dat ondernemers creatief gaan worden om te kijken hoe ze in de gegeven omstandigheden nog iets aan omzet kunnen maken", zegt de branchewoordvoerder. Wat er mogelijk is, verschilt echter sterk per onderneming. Daardoor is het moeilijk om een grote uitspraak te doen over de opbrengst van dergelijke alternatieven, aldus Van der Wielen.

Kantoor houden in een hotelkamer

Het initiatief VoorDeThuiswerkers.nl, dat op 31 maart werd gestart, probeert letterlijk een andere invulling te geven aan leegstaande hotelkamers. Mensen die niet naar kantoor kunnen en thuis weinig gedaan krijgen, kunnen via het platform een kamer huren om in te werken. 's Avonds checken ze weer uit - ook als ze voor meerdere dagen hebben geboekt. "Daar is 1,5 meter afstand geen probleem, ben je toch even van huis", zegt medeoprichter Olivier Kruger.

Inmiddels hebben 60 hotels zich aangesloten bij het initiatief - een druppel op de gloeiende plaat als je kijkt naar de 5.700 vestigingen die Nederland volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) telt. Per dag komen er nu rond de 20 boekingen binnen, wat het totaal tot dusver op 150 brengt. "Eerst benaderden we zelf hotels, maar intussen komen ze ook naar ons toe", vertelt Kruger.

'Roomservice voor een enkele gast dekt de kosten niet'

Overigens levert het de accommodaties tot nu toe nog niet veel op. "Het is een heel kleine bron van inkomsten", aldus Kruger. "Het is op dit moment meer een service." Toch denkt de initiatiefnemer dat dat de komende tijd wel zou kunnen veranderen, vooral als de maatregelen blijven gelden.

De vraag gaat dan omhoog, voorspelt Kruger. "Mensen zullen toch alternatieven zoeken om zich in een andere omgeving te bevinden. Ik denk dat hotels in de provincie daardoor ook snel weer meer dagjesmensen gaan zien. We gaan ons eigen land ontdekken de komende tijd."

Dat alternatieven om toch gasten te trekken zullen op dit moment nog niet veel geld opleveren, merken ook uitbaters die hun gasten eten aan de deur brengen als alternatief voor het ontbijtbuffet of diner in het restaurant. "De vraag naar overnachtingen is dusdanig teruggevallen, dat inkomsten van roomservice voor een enkele gast de kosten natuurlijk nooit dekken", vertelt Van der Wielen. "Op dit moment is het puur een service richting de gast."

En hoewel service natuurlijk een van de belangrijkste dingen is die een hotel biedt, moet daar wel genoeg omzet tegenover staan. De KHN-woordvoerder hoopt dan ook op een versoepeling van de coronamaatregelen voor de branche en noemt extra overheidssteun noodzakelijk. "Er is een noodpakket deel II nodig. Misschien zelfs specifiek voor de horeca omdat daar het overgrote deel van de bedrijven sinds 15 maart tot en met in ieder geval 28 april gesloten is."

