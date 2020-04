Olieprijzen stonden dinsdag verder onder druk nadat maandagavond de prijs voor een vat Amerikaanse olie met levering op deze dinsdag zelfs negatief werd.

Ook in Europa was het negatieve sentiment te merken. De prijs voor een vat Brentolie, de benchmark in Noord-Europa, daalde met ruim 20 procent onder 20 dollar (ongeveer 18,40 euro).

De olieprijzen staan onder druk doordat er veel minder vraag is naar olie door de coronacrisis. Vliegtuigen staan aan de grond en mensen gaan er minder op uit met de auto.

Maandagavond zorgde onder meer de vraaguitval voor een crash van de prijs van WTI-olie, de benchmark voor Amerikaanse olie. In 24 uur tijd daalde de koers naar min 40 dollar. Handelaren kregen 40 dollar per vat om contracten over te nemen.

Analisten denken dat de prijsdaling ook deels te wijten is aan partijen die alleen een financiële positie namen in de oliemarkt. Toen maandagavond bleek dat ze de olie ook daadwerkelijk moesten gaan opslaan en er geen opslagcapaciteit meer was, werden de contracten gedumpt.