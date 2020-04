Mondkapjes tussen het oud papier en plastic of rubberen handschoenen in het riool: afvalverwerkers vinden sinds de coronacrisis steeds vaker gebruikte beschermingsproducten in afvalstromen waar ze niet horen, vertelt de Vereniging Afvalbedrijven dinsdag in gesprek met NU.nl.

"Zorgwekkend", noemt Fons Potters van de Vereniging Afvalbedrijven deze ontwikkeling. De brancheorganisatie krijgt signalen van medewerkers die zich onveilig voelen op het werk. Ze zijn namelijk bang om via de beschermingsproducten het coronavirus op te lopen.

Naast dat het voor onrust zorgt onder werknemers in de branche, horen mondkapjes en handschoenen niet thuis tussen het oud papier of in het riool, benadrukt Potters. "Dit soort medische producten mogen allemaal bij het restafval."

Verder is de Vereniging Afvalbedrijven tevreden over hoe de crisis voor de branche verloopt. Doordat bedrijven gesloten zijn, is er een grote verschuiving te zien: de hoeveelheid bedrijfsafval is sterk afgenomen, terwijl het huishoudafval fors toeneemt. "Het is bijzonder knap dat de sector deze verschuiving tot nu toe heeft kunnen opvangen"

Maar helemaal probleemloos verloopt het niet. Zo kunnen kledinginzamelaars de grote bergen aan donaties van thuiszitters niet meer aan, waardoor sommige textielcontainers gesloten zijn. Daarnaast hebben milieustraten meer bezoekers dan ooit tevoren, eveneens met sluitingen tot gevolg.

Ook klussen mensen meer in de tuin, ziet Potters aan de hoeveelheid gft-afval. "Maar dat gaat allemaal nog net goed"

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.