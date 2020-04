Het Amsterdamse bedrijfsleven waarschuwt de gemeenteraad in een open brief voor economische kaalslag. Volgens vereniging Amsterdam City zullen veel bedrijven, met name in retail en horeca, door de huidige maatregelen failliet gaan en komen daardoor 50.000 banen op de tocht staan.

De brief is ondertekend door alle ondernemersverenigingen van Amsterdam.

In de brief vragen ondernemers om een extra noodbudget voor horeca- en winkelbedrijven, een ruim marketingbudget waarmee Amsterdam gepromoot kan worden, uitstel of korting op huurverplichtingen en een makkelijkere kredietverstrekking door banken.

Volgens de ondernemers wordt de Amsterdamse economie in verhouding sterker geraakt dan de economie in de rest van het land. Daardoor zouden de verschillende steunregelingen niet toereikend zijn.

Daarnaast zijn de inkomsten vanuit het toerisme belangrijk voor Amsterdamse ondernemers. "Wanneer de lockdownmaatregelen versoepeld worden, gaan Amsterdammers weer cafés, restaurants en winkels bezoeken, maar de buitenlandse gasten blijven voorlopig weg. Een rendabele exploitatie zal voor deze ondernemers te laat komen. Zij zullen de coronacrisis niet overleven."