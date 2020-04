De grote Nederlandse dierentuinen, zoals ARTIS, Blijdorp en Ouwehands Dierenpark, kunnen wat hen betreft zo weer open. Volgens directeur Lisette de Ruigh van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen, waar de dertien grootste Nederlandse dierentuinen bij zijn aangesloten, is het "zeker haalbaar om te voldoen aan de anderhalvemeternorm".

"In een onlangs gehouden onderzoek over wat mensen het meest missen, stonden zeven dierentuinen in de top tien", weet De Ruigh. "Dus het zou ook goed zijn als we weer opengaan."

Volgens haar is daar niet heel veel voor nodig: een paar aanpassingen zijn voldoende. "Zoals het invoeren van eenrichtingsverkeer en online ticketverkoop. Dan voorkom je rijen bij de kassa en kun je de bezoekersaantallen reguleren." Ook kunnen er vakken gemarkeerd worden waar mensen kunnen staan.

De dierentuinen lopen uiteraard veel omzet mis doordat ze noodgedwongen dicht zijn als gevolg van de maatregelen in de strijd tegen verspreiding van het coronavirus. "Het is gelukkig niet zo dat we geen voer meer kunnen kopen", aldus De Ruigh. "We zijn gezonde bedrijven met enige reserve. Voor de personeelskosten kunnen we een beroep doen op de loonkostenregeling van de overheid."

Anderzijds is de omzet gereduceerd tot nul en lopen de vaste kosten natuurlijk wel door, zoals die van het voer, dierenartsen en onderhoud. "Als de sluiting langer duurt, kan dat een effect kunnen hebben op de investeringen, zoals in modernisering, natuurbehoud, educatie en onderzoek."

