Zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij hulp aan coronapatiënten mogen gesteund worden door verzekeraars, oordeelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) dinsdag. De aanbieders waar het om gaat, zoals fysiotherapeuten, kraamverzorgenden en wijkverplegers, zitten momenteel met minder of zelfs zonder werk.

Verzekeraars hadden de ACM gevraagd of dergelijke steun geboden mocht worden, met het oog op concurrentieregels. De toezichthouder stemt daarmee in, om zo de zorg in stand te kunnen houden.

"We moeten er niet aan denken dat een deel van de zorg straks wegvalt doordat zorgaanbieders nu het hoofd niet boven water kunnen houden. Dat levert niet alleen op korte termijn, maar ook op langere termijn schade op", aldus ACM-bestuursvoorzitter Martijn Snoep.

De steun mag bestaan uit een continuïteitsbijdrage die gebaseerd is op een vast percentage van de omzet die van de zorgverzekeraar komt. Daarmee kunnen vaste lasten zoals huur en personeelskosten betaald worden. Als deze bijdrage onvoldoende is, kan daarnaast nog een vooruitbetaling aan zorgaanbieders worden gedaan. In individuele gevallen kan er nog extra financiële steun worden geboden.

Zorgverzekeraars zijn de aangewezen partij voor de steun, omdat de aanbieders contracten met hen hebben. Snoep: "Zo kunnen alle zorgverzekeraars ook na de crisis aan hun zorgplicht voldoen en blijven verzekerden toegang houden tot voldoende, goede en betaalbare zorg".

