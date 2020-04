De nieuwe topman van Eneco komt over van Shell. As Tempelman is door de raad van commissarissen benoemd, meldt Eneco dinsdag. Hij start op 1 juli bij de energieleverancier.

Tempelman is sinds 2016 verantwoordelijk voor geïntegreerde gasactiviteiten van Shell in het Midden-Oosten en Azië. Hij is de opvolger van Ruud Sondag, die vertrekt nu Eneco is overgenomen door de Japanse ondernemingen Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power.

De nieuwe eigenaren zeiden toen te willen inzetten op een duurzame koers. Volgens Mel Kroon, voorzitter van de raad van commissarissen bij Eneco, is Tempelman hiervoor de geschikte persoon.

"Hij heeft zijn sporen verdiend als een ondernemende leider met visie die zich richt op de uitvoering van de strategie en het verbeteren van het bedrijfsresultaat", aldus Kroon. "Daarbij is hij sterk in communicatie en heeft hij oog voor talentmanagement."

Volgens Tempelman zelf is Eneco met de nieuwe eigenaren uitstekend gepositioneerd om duurzame oplossingen aan te bieden. "In de 25 jaar dat ik werkzaam ben in de energiesector heb ik een ware passie ontwikkeld voor duurzaamheid en ik kijk er dan ook zeer naar uit om deel uit te maken van de koers die het bedrijf volgt in de transitie", aldus de aankomend topman.