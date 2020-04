Pharming Group, een farmaceutisch bedrijf uit Leiden, gaat een medicijn dat mogelijk werkt tegen ernstige symptomen als gevolg van een besmetting met het coronavirus (COVID-19) op uitgebreidere schaal testen. De resultaten van een eerste proef met vijf patiënten noemt Pharming dinsdag "bemoedigend".

Het gaat om het middel Ruconest dat al in Europa en de VS verkocht wordt. Het wordt ingezet bij de behandeling van klachten die enigszins lijken op complicaties die kunnen ontstaan na een besmetting met het coronavirus.

"Het wordt gebruikt bij plotselinge zwellingen die ontstaan door lekkage van vaten als gevolg van gebrek aan een bepaalde stof", legt een woordvoerder uit. "Daardoor ontstaat een acute ontstekingsaanval, die een zwelling veroorzaakt die heel pijnlijk is en dodelijk kan zijn." Het middel Ruconest werkt daartegen.

"Daardoor gaat het afweersysteem heel hard aan de slag." Die lekkage van vaten lijkt op wat er in de longen gebeurt bij COVID-19-patiënten. Bij een kleine proef met vijf coronapatiënten met een ernstige longontsteking had het middel bij vier van de vijf vrij snel een positief effect. Later gebeurde dat ook bij de vijfde persoon.

"Het ging om vier mannen en een vrouw in leeftijden van tussen de 53 en 85 jaar", aldus Pharming. Het ging hierbij om een ongecontroleerde studie. Het middel zal nu in Zwitserland getest worden op maximaal 150 COVID-19-patiënten met ernstige symptomen die als gevolg daarvan in het ziekenhuis opgenomen moeten worden.

102 Video Reumapil tot bloed: dit wordt onderzocht in strijd tegen corona

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.